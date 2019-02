Fußball-Termine am Sonntag

(cc). Zum Heimspiel in der Fußball-Oberliga Hamburg erwartet der Tabellenneunte TSV Buchholz 08 am Sonntag, 3. März, den Tabellen-11. SC Condor. Anpfiff 14 Uhr, Otto-Koch-Kampfbahn. Um 15 Uhr beginnt am Sonntag das Kreisduell der Bezirksliga II Lüneburg, zwischen dem VfL Maschen (Rang fünf) und dem Spitzenreiter TSV Elstorf. Weiter spielen um 15 Uhr:

Bezirksliga II: Eintracht Elbmarsch - SC Vorwerk Celle, und SG Scharmbeck-Pattensen - SG Nordheide.

Kreisliga: VfL Jesteburg - SV Bendestorf, MTV Ramelsloh - SG Estetal, und MTV Ashausen-Gehrden - TuS Fleestedt.