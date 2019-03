Fußball-Termine am Sonntag

(cc). Für unsere beiden Landkreisteams in der Fußball-Landesliga stehen am Sonntag, 10. März, Heimspiele auf dem Plan: Der Tabellenvorletzte TSV Winsen empfängt den Tabellenachten TSV Gellersen, und beim TV Meckelfeld (Rang 14) ist der Tabellenvierte SV Eintracht Lüneburg zu Gast. Beide Spiele beginnen zeitgleich um 15 Uhr. Weiter spielen am Sonntag - alle um 15 Uhr-:

Bezirksliga II: TSV Elstorf - Germania Walsrode, und MTV Borstel-Sangenstedt - SC Wietzenbruch.

Kreisliga: TV Welle - TSV Holvede/H., TSV Auetal - TuS Nenndorf, SG Estetal - TSV Heidenau, und TVV Neu Wulmstorf - MTV Ramelsloh.

Bereits am Samstag, 9. März, 15 Uhr, spielen SV Bendestorf - Buchholzer FC.