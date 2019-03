Fußball-Termine am Sonntag

(cc). Für beide Landkreisteams stehen in der Fußball-Landesliga am Sonntag, 24. März, Heimspiele auf dem Programm: TSV Winsen empfängt den VfL Güldenstern Stade, und beim TV Meckelfeld ist SV Teutonia Uelzen zu Gast. Alle Spiele ohne Zeitangabe beginnen um 15 Uhr. Weiter spielen am Sonntag:

Bezirksliga II: SG Scharmbeck-Pattensen - SV Lindwedel Hope, MTV Egestorf - MTV Soltau, MTV Borstel-Sangenstedt - VfL Maschen.

Kreisliga: SG Estetal - TuS Nenndorf, TSV Auetal - TSV Holvede-Halvesbostel, TSV Heidenau - FC Este, SV Bendestorf - TVV Neu Wulmstorf, VfL Jesteburg - TV Welle.

Landesliga Frauen: TuS Fleestedt – Buchholzer FC.

Bereits am Freitag, 22. März, spielen in der Kreisliga der Herren: TV Meckelfeld II – MTV Ashausen-Gehrden (19.30 Uhr), TuS Fleestedt – MTV Ramelsloh, und FC Rosengarten – Buchholzer FC (beide 20 Uhr).