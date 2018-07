Fußball-Vorbereitungsturnier beim MTV Hanstedt

In 7. Auflage richtet der MTV Hanstedt vom 9. bis 14. Juli auf der Sportanlage des MTV das beliebte Fußball-Vorbereitungsturnier um den Bondor-Cup aus. „Es bietet eine optimale Gelegenheit zum Test in der Vorbereitung, und bietet zugleich attraktiven Fußball den Zuschauern“, betont MTV-Obmann Ralf Meyke.Die Vorrunde wird vom Montag, 9. Juli bis Freitag, 13. Juli, in zwei Gruppen mit jeweils vier Teams ausgespielt. Am Samstag, 14. Juli, finden die Platzierungsspiele und als krönender Abschluss das Finale statt. In der Gruppe A spielen der MTV Egestorf, FC Rosengarten, TuS Fleestedt und der TV Meckelfeld II. In der Gruppe B sind es die SG Salzhausen-Garlstorf, VfL Jesteburg, TuS Nenndorf und der gastgebende MTV Hanstedt.„Erstmalig wird beim Bondor-Cup auch ein Gewinnspiel für die Zusschauer durchgeführt. Wer die richtige Anzahl der Tore am Finaltag tippt, kann einen Renntag im August in Oschersleben für zwei Personen gewinnen. Das Highlight hierbei wird eine Taxifahrt im Renntempo um den Bördekurs im Bondor Rennporsche sein“, berichtet Meyke. „Zudem werden während der Turnierwoche alle WM-Spiele im Vereinsheim des MTV übertragen. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.“