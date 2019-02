Fußballfrauen vom Deich gewinnen Tillmann-Cup

FUSSBALL: Landesligist Eintracht Elbmarsch gewinnt im Finale mit 3:1 gegen Bergedorf 87

Geschafft! Mit einem 3:1-Finalsieg nach Neunmeterschießen gegen Bergedorf 85 hat die gastgebende Eintracht Elbmarsch in Marschacht das Frauenfußball-Hallenturnier um den Tillmann-Cup gewonnen. Dritter wurde Eintracht Lüneburg (5:4 gegen U23 von Holstein Kiel).In einem hochklassigen Teilnehmerfeld trumpfte auch die als krasser Außenseiter ins Rennen gegangene, zweite Mannschaft der Eintracht Elbmarsch auf, die erst im Viertelfinale vom FC Bergedorf 85 am Weiterkommen gehindert werden konnte.Die Erste der Eintracht Elbmarsch (Landesliga) tat sich in den Gruppenspielen noch schwer, beendete diese als Dritter. Anschließend traf sie in der KO-Phase auf Titelverteidiger FC St. Pauli und gewann überraschend mit 4:2 nach Neunmeterschießen, nachdem es am Ende der regulären Spielzeit 1:1 stand. Leonie Hildebrandt brachte die Grünen mit 1:0 in Führung, doch Ann-Sophie Greifenberg konnte zum 1:1 für die „Girls in Brown“ ausgleichen, "In diesem Spiel zeigten die Mädels plötzlich ein ganz anderes Gesicht. Einsatzfreude, Spielfreude und eine überragende Wiebke Knippelberg zwischen den Pfosten", lobte Elbmarsch-Trainer Jan Flindt. Im Halbfinale gab es ein 3:2 erneut im Neunmeterschießen gegen SV Eintracht Lüneburg - weil die Mädels vom Deich die besseren Nerven zeigten. Im zweiten Halbfinalspiel gewann FC Bergedorf 85 mit 3:0 gegen die U23 von Holstein Kiel.