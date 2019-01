Futsal-Turnier in Jesteburg

(cc). In 30. Auflage veranstaltet der SV Bendestorf am Sonntag, 20. Januar, sein Herren-Futsal-Hallenturnier um den Walther-Hallensleben-Pokal. Anpfiff ist um 11 Uhr in der Sporthalle der Grundschule in Jesteburg, Am Turnierplatz 20. Das Endspiel beginnt voraussichtlich um 16.15 Uhr. Die teilnehmenden Mannschaften sind der TSV Eintracht Hittfeld, FC La Ola Hamburg, TV Asendorf-Dierkshausen, MTV Ramelsloh, U19 des TSV Buchholz 08, FSV Tostedt, VfL Jesteburg und der gastgebende SV Bendestorf mit jeweils zwei Teams. "Es werden traditionell Sachpreise ausgespielt und der Spaß soll wiederum im Vordergrund stehen", sagt SVB-Obmann Frank Dohnke.