Gelungener "Handball-Hammer" in Stove

(cc). Beim Einladungsturnier am vergangenen Sonntag vor 600 Zuschauern in der Elbmarsch-Halle in Stove, das die gastgebende HSG Elbmarsch unter dem Motto „Elbmarsch-Handball-Hammer“ zu ihrem 25-jährigen Bestehen veranstaltete, gewann im ersten Spiel der Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau gegen den Bundesligisten GWD Minden, der einen Mix aus Erst- und Drittliga aufgeboten hatte, mit 37:33 Toren. In der zweiten Partie überraschte Dittligist HC Empor Rostock mit einem 29:28-Sieg gegen den HSV Hamburg aus der zweiten Liga. In den beiden Testspielen der Männer von der ersten Bundesliga bis zur dritten Liga bekamen die begeisterten Zuschauer über jeweils 2x30 Minuten hochklassigen Handball zu sehen.