Gelungener Start in die Landesliga

(cc). Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung holten die Turnerinnen der KTG Lüneburger Heide (MTV Borstel-Sangenstedt und MTV Pattensen) einen souveränen Sieg am ersten Wettkampftag (LK 1) der Landesliga (LK 1) in Hamburg. Am Erfolg beteiligt waren Paula Trigo Alves, Alexandra Hinkel, Annika Rücker und Michelle Sitko. Annika Hinkel kam mit ihrer neuen Kür auf 12,25 Punkte am Boden. Am Sprung punkteten Annika, Michelle und Lisa. Annika und Michelle präsentierten wunderschöne Drehsprünge. Am Stufenbarren trumpfte die KTG-Barrenspezialistin Alexandra Hinkel mit der Tageshöchstwertung (13,45 Punkte!) auf. Nachwuchstalent Laura Brakmann (10 Jahre) nutzte den Wettkampf als Test für den Deutschlandpokal am Wochenende (3./4. November) in Esslingen/Berkheim. Sie unterstützte das Team am Stufenbarren und Schwebebalken mit hervorragenden Wertungen. Mit 11,00 Punkten war sie beste im Team am Schwebebalken und zeigte erstmalig das freie Rad (D-Element), das sie sicher stand. Am Ende holte das Team mit insgesamt 139,75 Punkten den Tagessieg.