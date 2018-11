Gelungenes Jugendturnier

REITSPORT: Saisonabschluss im AZL Luhmühlen

Ein gelungener Saisonabschluss gelang dem Ausbildungszentrum Luhmühlen (AZL), das am vergangenen Wochenende zum Jugendturnier in Dressur und Springen um den Sparkassen Cup 2018 in die Reithallen eingeladen hatte. "Bei perfekten Bedingungen ritten die Kinder und Jugendlichen in Dressur- und Springprüfungen der Klassen E und A um wertvolle Ehrenpreise und Schleifen", berichtete Pressewartin Alexa von Baath: "In den beiden Kombinierten Prüfungen wurden die Reiter besonders gewürdigt, die ihre Pferde und Ponys vielseitig ausbilden und in beiden Disziplinen gut vorzustellen wussten."Den Sieg in der Dressurprüfung der Klasse E sicherte sich Marcelina Uebelhart mit "Daddy´s Delight vom gastgebenden Pferdezucht. und Reitverein (PZRV) Luhmühlen. Ihre Vereinskameradin Nike Meier holte im Sattel von "Sammy Joe" den Sieg in der Stilspringprüfung der Klasse E. In beiden Stilspringprüfungen der Klasse A (Ein- und Zwei-Sterne) siegte Tom Meier mit "Amara", der auch die kombinierte Prüfung der Klasse A** gewann. Den Sieg in der Dressurprüfung der Klasse A sicherte sich Marie Bracker mit "Safira in Love" von der RG Reitstall Weiß. Auf Platz eins im Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp kamen Noemi Bieschke (PZRV Luhmühlen) mit "Kantje´s Rafael, und Clara Marie Wurl (RG Klosterhof Medingen) mit "Happy Vallentin".