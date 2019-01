Gelungenes Jugendturnier in Hollenstedt

FUSSBALL: Team des TSV Havelse nimmt den Pokal als Turniersieg mit

Mit einem großen U14-Fußball-Jugendturnier (Jahrgänge 2005 und 2006) in den Max-Schmeling-Hallen startete die JSG Este-Tostedt in die neue Hallensaison. Das Turnier mit insgesamt 16 Mannschaften aus 14 Vereinen richtete die JSG gemeinsam mit dem Harburger TB aus.Nach spannenden und fairen Spielen sicherte sich am Ende das Team des TSV Havelse bei Hannover mit einem 2:1-Finalsieg gegen die Spielvereinigung Ahlerstedt-Ottendorf den Siegerpokal. Das Spiel um Platz drei gewann TeBe Berlin mit 2:1 gegen den FC Hansa Rostock. Eine weitere Überraschung beim Turnier war der 1:0-Erfolg im Spiel um Platz fünf des Harburger TB gegen den FC Süderelbe. Die beiden Nachwuchsteams der gastgebenden JSG Este-Tostedt (Kreisliga Harburg) belegten als Gastgeber die Plätze 15 und 16. „Damit hatten wir auch schon gerechnet. Denn alle anderen teilnehmenden Mannschaften spielen einige Klassen höher“, sagte Mit-Organisator und JSG-Trainer Philipp Mahnke.