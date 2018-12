Generalprobe der Lateinformationen

TANZSPORT: Mit fünf Teams am Sonntag in der Nordheide

Am Sonntag, 16. Dezember, werden sich fünf Teams der Lateinformationen von Blau-Weiss Buchholz bei ihrer traditionellen Generalprobe in der Nordheidehalle der Öffentlichkeit vorstellen. Beginn ist um 19.15 Uhr (Einlass ab 18.45 Uhr). Der Eintritt ist frei.Neben der A-Formation (1. Bundesliga), sind auch das B-Team (2. Bundesliga), C-Team (Regionalliga Nord), sowie das D- und E-Team (beide Landesliga) dabei. „Die Mannschaften tanzen im Wechsel jeweils zweimal“, berichtet Blau-Weiss-Cheftrainerin Franziska Becker, die mit ihren ehrgeizigen Lateinpaaren aus dem A-Team erst kürzlich die Bronzemedaille bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig geholt hat (das WOCHENBLATT berichtete).Für die Buchholzer Lateinformationen ist es zugleich ein Leistungstest für die im Januar startende Ligasaison 2019. Für das A-Team steht das erste von insgesamt fünf Bundesligaturnieren bereits am 19. Januar in Solingen auf dem Programm. Am zweiten Turniertag der 1. Bundesliga erwartet Gastgeber Blau-Weiss Buchholz am 2. Februar 2019 die acht besten Lateinformationen Deutschlands in der Nordheidehalle.