Gillich kickt für TSV Winsen

FUSSBALL: Routinier soll Ligaerhalt sichern

Fußball-Landesligist TSV Winsen hat in der Winterpause einen prominenten Neuzugang an Land ziehen können. Der auch als „Heidebomber“ bekannte Torjäger Arne Gillich (33) soll zur Rückrunde den Luhestädtern, die momentan auf dem vorletzten Tabellenplatz stehen, den Klassenerhalt sichern. Gillich spielte gemeinsam mit dem jetzigen Winsener Spielertrainer Henrik Titze über Jahre beim Oberligisten TSV Buchholz 08. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.