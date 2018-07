Golf-Finaltag in Winsen

(cc). Am Sonntag, 29. Juli, steht die Finalrunde der Porsche European Open mit den 65 Bestplatzierten auf dem "Green Eagle Golf Courses" in Winsen (Radbrucher Straße 200) auf dem Programm. Insgesamt sind 154 Profis und zwei Amateure beim Deutschlands wichtigstem Golfturnier am Start. Nach dem Umzug aus Bayern wird es zum zweiten Mal in Winsen ausgetragen. Vor einem Jahr mussten die Golfer noch im Dauerregen schlagen. Diesmal bei extremer Hitze und Schwitzen ohne Ende. Mehr Infos zum Turnier unter: www.greeneagle.de