Große Sprünge in Sieversen

REITSPORT: Viele Höhepunkte beim 50. Großen Sommerturnier

Das traditionelle Sommerturnier, das am vergangenen Wochenende zum 50. Mal in Sieversen veranstaltet wurde, bot den Pferdefreunden mehrere Höhepunkte. Der Sieg in der schwersten Springprüfung der Klasse Ein-Sterne-S mit Stechen ging nach einem Nullfehlerritt (47:56 Sec.) an Michelle Mielke (RV Zeven) auf Le Liban. Bester Reiter in dieser Prüfung aus dem Landkreis Harburg war Meik Martens (RFV Auetal, der auf Querrido K Platz fünf belegte (acht Fehlerpunkte, 47:14 Sec.).Tags zuvor gewann im erstmals angebotenen S-Springen nach Punkten, bei der 33 Teilnehmer am Start waren, Anne-Christin Gerdes (RV Harsefeld) auf Cassoltairo (65 Punkte). Der Sieg in der schweren Dressurprüfung der Klasse S* ging an Joanna Allmeling (RFV Börnsen) mit Romario. Michael Spethmann (PZRV Luhmühlen) wurde mit Fiederglanz Fünfter. Auch die Vereinsmitglieder vom Gastgeber Reit- und Fahrsport Sieversen sammelten auf ihrem heimischen Turnier fleißig Schleifen. Alle Ergebnisse unter: www.rfs-sieversen.de