Hallen-Fußball-Turnier in Nenndorf

(cc). Am Samstag, 12. Januar, findet in der Rosengarten-Sporthalle in Nenndorf das beliebte „Maler Meister Matuschak Hallentunier“ des TuS Nenndorf für Herrenmannschaft statt. Aus dem Landkreis Harburg werden der VfL Maschen, TVV Neu Wulmstorf, TSV Buchholz O8 II, und Gastgeber TuS Nenndorf teilnehmen. Anpfiff ist um 12 Uhr. Der Eintritt ist frei. Nach den Spielen gibt es am Abend die große "Players Night".