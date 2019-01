Hallenturnier beim TSV Heidenau

(cc). Der TSV Heidenau veranstaltet sein Fußball-Hallenturnier um den Allianz-Winter-Cup am Samstag, 26. Januar, in der Sporthalle Am Sportplatz 13 in Heidenau. Teilnehmen werden zehn Mannschaften, die in zwei Gruppen die Vorrunde ausspielen werden. Anschließend findet die Endrunde statt. Das Finale steigt voraussichtlich um 18.15 Uhr. Am Abend des Turniertages findet in der Schützenhalle eine Players Night statt. "Der Eintritt zum Hallenturnier und auch zur Players Night ist frei", berichtet TV-Manager Rolf Di Vito. Folgende Mannschaften haben ihre Teilnahme zugesagt, die in zwei Gruppen eingeteilt wurden: Gruppe A: FSV Tostedt, TSV Buchholz 08 Amateure, TSV Heidenau II, SV Wistedt und Wedel aus dem Bereich des Hamburger Fußballverbandes. Gruppe B : TSV Elstorf , TSV Heidenau, TV Welle, Buchholzer FC und der TUS Nenndorf.