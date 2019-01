Hallenturnier in Salzhausen

(cc). Die SG Salzhausen-Garlstorf veranstaltet am Samstag, 19. Januar, das Fußball-Hallenturnier für Herrenmannschaften erstmals als "Sportsline-Cup" in der Sporthalle in Salzhausen. Turnierbeginn ist um 13 Uhr. Das Finale steigt um etwa 19.15 Uhr. Der Eintritt ist frei.