Handbal-Spaß an der Elbe

HANDBALL: 44 Jungen und Mädchen im Camp der HSG Elbmarsch

Spaß stand im Vordergrund beim Handball-Camp, das die HSG Elbmarsch zum 7. mal in der Elbmarschhalle in Stove veranstaltete. Insgesamt hatten 44 Mädchen und Jungen im Alter zwischen acht und 14 Jahren teilgenommen. "Ein komplexer Trainingsplan regelte das Training. Auf dem Programm standen gemeinsame Erwärmungsspiele und Staffeln für den anspornenden Wettkampf. Anschließend ging es weiter in drei unterteilten Gruppen, in den in Kleingruppen die Prellfähigkeit, das Zusammenspiel und die Wurfkraft trainiert wurden", berichtet HSG-Pressewartin Carolin "Caro" Meinke: "Am Nachmittag waren bereits alle erschöpft und mussten sich für den nächsten Trainingstag ausruhen." Im Rahmenprogramm wurde im Schwimmbad entstannt. auch ein Kinobesuch in Winsen standen auf dem Plan. "Das besondere Highlight in dieser Woche war der Einbau eines Ninja-Parcours in den Trainingsplan, bei dem es vor allen darum ging, nicht ins Wasser zu fallen", so Meinke.