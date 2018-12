Handball-Camp beim MTV Eyendorf

(cc). Beim MTV Eyendorf findet vom 1. bis 3. Februar 2019 das zweite Handball-Ferien-Camp mit dem Motto: ,,Wir leben Handball‘‘ statt. "Eingeladen dazu sind alle sport- und handballbegeisterten Mädchen im Alter von 9 bis12 Jahren"; sagt MTV-Pressewart Mika Mertens. Auf dem Programm stehen verschiedene Trainingseinheiten und atraktives Freizeitprogramm. Übernachtet und gegessen wird in der vereinseigenen Gerhard-Langer-Halle. Die Kosten für die Teilnehmer belaufen sich auf 100 Euro pro Person. In dem Betrag ist ein exklusives T-Shirt enthalten." Anmeldungen sind bis zum 21. Januar an Frank Breier zu richten. Telefon 04172-7776 (Büro der Sporthalle), oder 0171-4967004. Gemeldet werden kann auch bei Nils Kindermann. Telefon 0162-6884832.