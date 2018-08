Handball-Förderverein gegründet

HANDBALL: Verein will Talente fördern und mit Schulen kooperieren

Kürzlich wurde in Buchholz ein Fördervereine für den Handballbereich gegründet, der den Namen „Förderverein Handball-Jugend Nordheide“ trägt. „Wir wollen einen Talentförderungsbereich aufbauen und mit Schulen kooperieren. Auch der Einstieg in die Freiwurfliga ist geplant“, so der Vereinsvorsitzende Stephan Roy von den HL Buchholz 08-Rosengarten.„Mit dem Verein wollen wir bei dem Thema Sponsoren und Fördergelder gezielt agieren um die Handballmannschaften im Jugendbereich bei der Umsetzung von Projekten wie Turnieren oder Feriencamps zu unterstützen. Dazu gehören Trikotausstattungen, Trainingsmaterialien wie beispielsweise Bälle“, berichtet Roy: „Die Ansätze sind vielfältig und dafür suchen wir Sponsoren und Mitgliedern, die uns dabei unterstützen, die Gelder gezielt in die Mannschaften zu platzieren.“Bei den Handball-Luchsen (HL) Buchholz 08-Rosengarten nehmen aktuell 14 Jugendmannschaften von der E- bis A-Jugend am Spielbetrieb teil. Hinzu kommen fünf Teams aus dem Mini-Bereich. Der Förderverein ist erreichbar unter der neu eingerichteten E-Mailadresse: info@hajuno.de