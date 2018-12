Handball-Knüller in der Elbmarsch

(cc). Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Zum Jahresbeginn 2019 steigt am 20. Januar in der Elbmarschhalle in Stove der Handball-Hit der Bundesligisten (Herren). Zu Gast werden der Erstligist GWD Minden, VfL Lübeck-Schwartau, HSV Hamburg (2. Liga) und der Drittligist HC Empor Rostock sein. Unterstützt wird das Highlight durch die Sparkasse Harburg-Buxtehude und den “wir leben” Apotheken.

Die Spiele beginnen um 14.30 Uhr mit der Partie GWD Minden gegen VfL Lübeck-Schwartau. Um 17 Uhr spielt HSV Hamburg gegen HC Empor Rostock. "Die Zuschauer dürfen sich auf Handball der Spitzenklasse, beste Stimmung und ein Rundum-Sorglos-Paket aus Getränken, Kuchen, Snacks und warmen Speisen freuen", verspricht Pressewart Jan Martin Dierks von der gastgebenden HSG Elbmarsch. "Das Handball-Hammer-Ticket gibt es für 15,-€. Kinder zwischen 8 und 16 Jahren zahlen 10,-€. Tickets gibt es unter www.hsg-elbmarsch.de und in der wir leben Apotheke in Marschacht."

Die HSG Elbmarsch, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feierte, hatte im Jubiläumsjahr einige tolle Veranstaltungen auf die Beine gestellt, wie zum Beispiel das Mitternachtsturnier für ehemalige und aktive Spieler der HSG und den legendären Volksbank-Beach-Cup am Stover Strand. Dem folgte der Jugendhandballtag mit einem Spitzenspiel der Damen-Bundesliga.