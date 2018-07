Handball-Tag in der Elbmarsch

(cc). Die Vorbereitungen für den großen Handballtag in der Elbmarsch laufen bereits auf Hochtouren. Bei der HSG Elbmarsch, die ihr 25-jähriges Bestehen feiert, stehen am Samstag, 25. August, Spiel und Spaß rund um den Ball für Kinder und Jugendliche (5 bis 12 Jahre) und um 15 Uhr der Bundesliga-Knüller zwischen dem Buxtehuder SV und Thüringer HC in der Elbmarschhalle in Stove auf dem Programm. Im Anschluss daran gibt es Autogramme der Bundesligastars.

Unterstützt wird das Sportevent von der Sparkasse Harburg-Buxtehude und den wir leben Apotheken.

Der Vorverkauf läuft über den ersten Vorsitzenden der HSG, Torben Sassenberg per E-Mail: torben.sassenberg@web.de