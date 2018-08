Harby Beckedorf feiert Geburtstag mit Mountainbike-Sieg

Radsportlerin Harby Beckedorf (Team2Beat) aus Stelle hat sich zu ihrem 38. Geburtstag mit einem Sieg beschenkt. Bei der 19. Austragung des Stevens MTB-Cup am vergangenen Sonntag in Buchholz gewann sie souverän das Rennen in der Frauen-Hobbyklasse vor Nasrin Büttner vom Radteam Borgsdorf. "Das schönste Geschenk hat mir heute meine 12-jährige Tochter Sophie gemacht, die mich mit einer selbst hergestellten Schokoladentorte überraschte", freute sich Harby Beckedorf. Bei den Männern Lizenz siegte Johannes Albers vom Ausrichter RSG Nordheide. Sein Vereinskamerad Luk Boving (18), der mit Sondergenehmigung im Lizenz-Rennen der Männer starten durfte, wurde Dritter. Den Sieg bei den Frauen Lizenz sicherte sich Josephine Noack vom BSV Buxtehude.