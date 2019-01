Heimsieg nach großem Kampf

HANDBALL: „Luchse“ siegen mit 27:24 gegen Sachsen Zwickau

27:24 (Halbzeit 16:16)-Heimsieg der Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten in der 2. Bundesliga der Frauen gegen BSV Sachsen Zwickau. Es war ein Kampfspiel, in dem die Gäste phasenweise mit vier Toren (10:6, 13:9) in Führung lagen. Nach der Pause konnte sich der gastgebende Tabellenführer bis Mitte der zweiten Halbzeit zwar auf 24:20 absetzen, aber die Sächsinnen, die auf Platz 14 der Tabelle stehen, ließen sich nicht abschütteln, und verkürzten sogar auf 24:25 (57. Minute). Den Siegtreffer zum 27:24-Endstand erzielte Sarah Lamp, die auch mit sechs Treffern die Haupttorschützin bei den „Luchsen“ war. "Wichtig ist, dass wir gewonnen haben. Aber der BSV hat es uns nicht leicht gemacht", sagte Luchse-Trainer Dubravko "Dudo" Prelcec nach dem Spiel. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.