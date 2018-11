Heimspiel für MTV Eyendorf

(cc). Zum nächsten Heimspiel in der Handball-Landesliga der Frauen erwartet der MTV Eyendorf am Samstag, 24. November, 19.15 Uhr, den Tabellensiebten TuS Oldau Ovelgönne. Am vergangenen Wochenende konnte das MTV-Team von Trainer Hermann Steffens einen 22:16 (6:7)-Sieg einfahren und ist auf den vierten Tabellenplatz (10:6 Punkte) vorgerückt. Die besten Werferinnen: Christin-Celina Popp, (8/3), Philine Knopp (7), und Juliane Knaack (5 Tore).