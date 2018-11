Heimspiel für TV Vahrendorf

(cc). Zum Heimspiel in der Volleyball-Landesliga der Frauen erwartet der TV Vahrendorf am Samstag, 17. November, die Teams Bremen 1860 lll und SC Langenhagen lll . Spielbeginn ist um 15 Uhr in der Sporthalle am Hainbuchenweg 21 in Klecken. TV Vahrendorf ist aktuell Tabellenführer mit 16:0 Punkten.