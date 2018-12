Heimspiel für TV Vahrendorf

(cc). Zum letzten Heimspieltag des Jahres 2018 in der Volleyball-Landesliga der Frauen erwartet Tabellenführer TV Vahrendorf am Samstag, 15. Dezember, 15 Uhr, in der Rosengarten-Sporthalle in Klecken die SVG Lünburg (Rang neun) und den Tabellendritten VSG Altes Land.