Heimspiel in der 2. Bundesliga

(cc). Nach dem phantastischen Saisonauftakt (33:27 gegen Herrenberg) erwarten die Handballfrauen der HL Buchholz 08-Rosengarten zum nächsten Heimspiel in der 2. Bundesliga am Samstag, 22. September (19 Uhr Nordheidehalle) den Aufsteiger TuS Lintfort. Die Gäste aus Nordrhein-Westfalen haben als Meister 2017/18 den direkten Wiederaufstieg geschafft, und wollen die Klasse unbedingt halten. Lintfort startete mit 24:31 in Ketsch in die neue Zweitliga-Spielzeit.