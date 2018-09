Heimspiel-Premiere für die "Luchse"

(cc). Mit einem Heimspiel am Samstag, 8. September, starten die Handballfrauen der HL Buchholz 08-Rosengarten in die neue Spielzeit der 2. Handball-Bundesliga der Frauen. Zu Gast sind in der Nordheidehalle am Holzweg die "Kuties" der SG H2Ku Herrenberg. Spielbeginn ist um 16 Uhr. Wir können uns auf ein spannendes Spiel freuen. Denn der Tabellenvierte der vergangenen Zweitliga-Saison hat durch zahlreiche Abgänge und Neuverpflichtungen ein neues Mannschaftsgefüge bekommen", sagt Luchse-Geschäftsführer Sven Dubau. Am vergangenen Wochenende gewannen die "Luchse" mit 37:16 (16:10) beim Hannoverschen SC (Oberliga), und haben damit die zweite Runde des DHB-Pokals erreicht.