Heimspiele in der Handball-Oberliga

(cc). In der Handball-Oberliga der Frauen stehen für unsere beiden Landkreisteams am Samstag, 16. März, Heimspiele auf dem Programm: Der Tabellen-11. MTV Tostedt empfängt den Tabellenvorletzten MTV Geismar, und beim TuS Jahn Hollenstedt (Rang sechs) ist der Tabellenzweite TV Hannover Badenstedt II zu Gast. Beide Spiele beginnen zeitgleich um 17 Uhr. Am vergangenen Wochenende kassierten der MTV Tostedt (23:28 bei der HSG Göttingen) und TuS Jahn Hollenstedt (14:23 beim VfL Wolfsburg) bittere Auswärtsniederlagen.