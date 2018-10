Heimspiele in der Landesliga

(cc). In der Fußball-Landesliga der Frauen stehen am kommenden Wochenende zwei Heimspiele für unsere Landkreisteams auf dem Plan: Am Samstag, 13. Oktober, 16 Uhr in Drage, empfängt der Tabellenachte Eintracht Elbmarch den Spitzenreiter SG Anderlingen-Byhusen. Am Sonntag, 14. Oktober, erwartet der Tabellenzweite Buchholzer FC den Tabellenneunten SV Teutonia Uelzen zum Heimspiel. Anpfiff ist um 13 Uhr am Holzweg in Buchholz.