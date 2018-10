Hittfelder für U12-Team nominiert

(cc). Jonah Lehmann und Sammy Morisse (beide TSV Eintracht Hittfeld) wurden kürzlich vom Deutschen-Fußball-Bund (DFB), Stützpunkt Winsen, für den U12-Kader nominiert. "Die Jugendmannschaft des Jahrganges 2007 des TSV erfreut sich eines nachhaltig positiven Trends", berichtet Übungsleiter Torsten Morisse. "Nach dem guten Abschneiden in der Vorjahres-Hallenkreismeisterschaft mit dem unglücklichen Ausscheiden in der Zwischenrunde, konnte sich das Team den Aufstieg in die Kreisliga sichern." Dazu teilt Trainer Lars Fricke mit: "Nachdem wir in den ersten Jahren unser Augenmerk vor allem auf den Breitensports gelegt hatten und so allen Kindern die Grundzüge des Fußballs nahegebracht und auch Spielpraxis durch einen Platz in der Mannschaft geboten haben, wurde in den letzten zwei Jahren immer mehr die Leistungsorientierung eingeführt. Nachdem wir auf das 9er Feld wechselten, haben wir die erste und zweite Mannschaft des Jahrganges 2007 zusammengefasst." Für den Spielbetrieb werden noch Mitspieler gesucht. "Ob Anfänger, oder bereits mit Spielerfahrung. Wer Spaß am Fußball hat, ist uns herzlich willkommen", sagt Fricke, der unter der Telefonnummer 0172-6646754 erreichbar ist. Trainingszeiten sind jeweils dienstags von 17.30 Uhr bis 19 Uhr, und freitags von 17 bis 19 Uhr.