Hochkarätiges Teilnehmerfeld

FUSSBALL: Zwei Tage lang „Budenzauber“ beim FC Rosengarten in der Nenndorfer Sporthalle

Die Freunde des gepflegten Hallenkicks dürfen sich auf „Hallenfußball vom Feinsten“ freuen. Denn am Samstag, 19. Januar, ist der FC Rosengarten Gastgeber der hochkarätig besetzten 2. Sparkassen-Masters Rosengarten. Anpfiff ist um 13 Uhr in der Sporthalle in Nenndorf. Schon am Freitag, 18. Januar, 19.30 Uhr, wird an gleicher Stelle für das Hauptturnier ein Qualifikationsturnier ausgetragen. Der Eintritt ist frei.Gespielt wird mit Rundumbande auf Fünf-Meter-Tore. Zum Rahmenprogramm gehören eine große Tombola, sowie allerlei Speisen und Getränke zu fairen Preisen. „Der Hauptpreis bei der Tombola wird wieder ein Fernseher sein“, berichtet Fabian Bartels.Folgende Mannschaften sind mit von der Partie:Vorjahresdritter TSV Buchholz 08 (Oberliga Hamburg), Titelverteidiger TSV Winsen, TV Meckelfeld (beide Landesliga Niedersachsen), Buxtehuder S, Harburger TB (beide Landesliga Hamburg), SG Scharmbeck Pattensen, VFL Maschen (beide Bezirksliga Lüneburg), TuS Fleestedt (Kreisliga), und Gastgeber FC Rosengarten aus der Kreisliga.„Der Budenzauber" in der Fußball-Winterpause ist im Landkreis Harburg immer noch in. Darum können FCR-Hauptorganisator Fabian Bartels und sein Mitarbeiterteam sehr zufrieden mit dem Teilnehmerfeld sein. Beim Turnier hoffen natürlich alle auch auf eine lautstarke Unterstützung von der Zuschauertribüne.Am Tag nach dem Herrenturnier - Sonntag, 20. Januar - folgen an selber Stelle zwei Jugendturniere der U15-Junioren.