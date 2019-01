Hochkarätiges Teilnehmerfeld

U15-Futsaler im Einsatz: Buchholzer FC lädt zur zweiten Auflage des NDVT-Cups



Mit einem hochkarätigen Teilnehmerfeld kann der Buchholzer FC bei der zweiten Auflage des NDVT-Hallen-Futsalcups aufwarten. 16 U15-Mannschaften spielen am Sonntag, 27. Januar, ab 10.30 Uhr in den Sporthallen des Schulzentrums am Kattenberge (Sprötzer Weg 33) um den Sieg.Zunächst wird in vier Gruppen die Vorrunde ausgetragen. Danach werden die Gruppen laut Organisator Klaas Jensen leistungsgerecht neu eingeteilt und dann die Zwischenrunde gespielt. Die Platzierungsspiele finden ab 16.15 Uhr statt, das Endspiel ist um 17.15 Uhr vorgesehen. "Wir freuen uns auf eine große Veranstaltung mit vielen spannenden und spektakulären Spielen", erklärt Jensen, der auch BFC-Vorsitzender ist.Das Teilnehmerfeld kommt aus Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein. Dabei sind Lüneburger SK, JFC Buxtehude, FC Huchtingen, JSG Munster-Brehloh, SG Breitenburg, Teutonia Uelzen, SV Lütau/Lauenburg, RW Scheeßel, JFV Aller-Weser, TuS Barskamp, JSG Heidetor, ESC Geestemünde und aus dem Landkreis Harburg der FC Rosengarten und die SG Elbdeich. Gastgeber BFC ist mit zwei Teams vertreten.