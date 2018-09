Hochklassige Spiele auf drei Tennis-Anlagen

Buchholzer Stadtmeisterschaften: TC Seppensen führte erfolgreich die Finals in den Einzelkonkurrenzen durch

Am zweiten Wochenende der Tennis-Stadtmeisterschaften von Buchholz wurden die Einzelmeister ermittelt. "Die Wettbewerbe waren klasse und wir sind sehr zufrieden", erklärte Sina Dietz vom Veranstalter TC Seppensen.Ein Lob ging an die Turnierleitung um Katja Meyer, die die zahlreichen Spiele professionell organisierte und dabei stets den Überblick behielt. Das war gar nicht so einfach, da wegen der vielen Konkurrenzen auf drei Anlagen parallel gespielt wurde - beim TC Seppensen, dem TC Nordheide und beim TSV Buchholz 08.Positiv wurde aufgenommen, dass die Jugend und Erwachsenenwettkämpfe am gleichen Wochenende ausgetragen wurden. "Das hat sich als familienfreundlich und unterhaltsam herausgestellt", berichtet Sina Dietz. Der Mix der Konkurrenzen habe zu viel Abwechslung geführt, sodass jeder Zuschauer ein Spiel vorgefunden habe, dem er gerne folgt.Als Zuschauermagnet erwies sich vor allem das Finale der Herren 30, in dem Lars Bornemann auf seinen Vereinskameraden des TC Seppensen, Robin Büchling, traf. Beiden Akteuren merkte man die Halbfinals an, die am selben Tag ausgespielt wurden. Am Ende eines hochklassigen Matches behielt Bornemann mit einem knappen 7:6, 6:4-Sieg die Oberhand.Joshua Knuth (TC Seppensen) – Isaac van Noy (TC Nordheide) 6:0 6:2Lars Bornemann (TC Seppensen) – Robin Büchling (TC Seppensen) 7:6 6:4Marc Ludwig (TC Nordheide) – Thomas Thiel (TC Seppensen) 6:2 6:1Enno Strauch (TC Seppensen) - Rolf Hirschleber (TC Seppensen) 1:6 6:3 11:9Peter Ritter (TC Nordheide) – Bernd Müller (TC Seppensen) 4:6 6:0 11:9Maja Münch (TC Seppensen) – Franziska Müller (TC Seppensen) 6:0 6:11. Vanessa Böse (TC Seppensen); 2. Colleen Kolb (Buchholz 08)Tanja Gelübcke (SV Trelde-Kakenstorf) – Silke Laarmann (SV Trelde-Kakenstorf) 6:4 6:21. Philipp Pries (TC Seppensen); 2. Pia Besser (TC Seppensen)1. Jamie Alexander Vonmetz (BS Buchholz); 2. Frederic von Bloh (TC Bendestorf)Jan Sudhoff (TC Seppensen) – Tim Kübel (TC Jesteburg) 6:3 6:4Tomme Laarmann (SV Trelde-Kakenstorf) – Niclas Aulert (TC Nordheide) 6:3 4:6 10:6Leander Gelübcke (SV Trelde-Kakenstorf) – Justus Kempelmann (BW Buchholz) 6:1 6:0Liv-Grete Laarmann (SV Trelde-Kakenstorf) – Emma Bätz (TC Nordheide) 6:1 6:0Larissa Bieling (TC Nordheide) – Elena Kolb (TC Nordheide) 6:1 6:4.