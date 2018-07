Hockeyteam von Buchholz 08 feiert Aufstieg

HOCKEY: Als Meister der 2. Verbandsklasse den Sprung in die Erste geschafft

Mit dem 2:0-Sieg im letzten Saisonspiel beim THK Rissen II haben die Hockey-Herren des TSV Buchholz 08 den Meistertitel und damit den Aufstieg in die 1. Verbandsliga perfekt gemacht.„Mit einer stark verjüngten Mannschaft schaffte es das Team von Trainer Matze Dewald in der Feldsaison 2017/18 mit Konstanz und spielerischem Engagement mit zwei Punkten Vorsprung den Club an der Alster III auf den zweiten Tabellenrang der 2. Verbandsliga zu verweisen“, berichtete 08-Pressewartin Cornelia Lühmann. Mit der Meisterschaft ist auch der Aufstieg in die 1. Verbandsliga der Feldsaison 2018/19 verbunden.