Hollenstedt gewinnt Duell der Oberliga-Reserven

HANDBALL: TuS Jahn hat mit 22:11-Heimsieg gegen Tostedt Platz drei gefestigt

Der TuS Jahn Hollenstedt II hat erneut seine Heimstärke unter Beweis gestellt. Gegen die zweite Mannschaft des MTV Tostedt gab es am Samstagnachmittag einen deutlichen 22:11 (Halbzeit: 12:6)-Sieg. Das TuS Jahn-Team vom ehemaligen Nationaltrainer Otto Sternberg konnte damit das Punktekonto auf 16:6 Zähler ausbauen und den dritten Tabellenplatz in der Handball-Regionsoberliga der Frauen festigen. MTV Tostedt II wird auf Platz neun der Tabelle (5:15 Punkte) überwintern müssen. Beide Teams stellen während der Saison jeweils den Oberligateams in ihrem Verein ihre Talente ab. Beste Werferinnen im Nachbarschaftsderby waren Lea Schulz (5/1) für Tostedt, sowie Fabienne Maack, Jana Pluntke und Tabea Harms (je 4 Tore) für Hollenstedt. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.