Hollenstedt gewinnt Oberliga-Derby

HANDBALL: TuS Jahn schickt Tostedt mit 22:18 auf die Heimreise

In der Handball-Oberliga der Frauen feierte der TuS Jahn Hollenstedt am Samstag nachmittag im Nachbarschaftsduell gegen MTV Tostedt einen 22:18 (12:8)-Heimsieg.Dabei war beiden Teams schon in der Anfangshase die Nervosität anzumerken, die sie bis zum Schluss nicht völlig ablegen konnten. Denn technische Fehler und Fehlwürfe wechselten sich in munterer Reihenfolge ab. Die besten Werferinnen: Meike Wietzer und Anh Phung Müller (beide 5 Tore) für Hollenstedt, sowie Dorothee Kröger (6/4) und Annika Schütte (4) für Tostedt. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.