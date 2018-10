HSG Seevetal empfängt Hollenstedt

(cc). Zum Derby in der Handball-Landesliga der Männer erwartet Aufsteiger HSG Seevetal (Rang 8) am Samstag, 20. Oktober, den Tabellenzweiten TuS Jahn Hollenstedt. Beginn: 18 Uhr Halle Peperdieksberg in Hittfeld. Dabei könnte Hollenstedts Haupttorschütze Marcel Hebestreit die Seevetaler richtig ins Schwitzen bringen. Hebestreit kam am vier Spieltagen der neuen Saison schon auf insgesamt 42 Treffer.