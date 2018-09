In der Nachspielzeit Punkt geholt

FUSSBALL: Buchholz 08 und Teutonia 05 trennen sich 2:2-Unentschieden

Die Schneider-Elf von Buchholz 08 hat im Heimspiel der Fußball-Oberliga Hamburg am Sonntagnachmittag in der Nachspielzeit noch ein Unentschieden gerettet. Andreas Metzler (90.+5 Minute) traf mit einem verwandelten Elfmeter zum 2:2-Ausgleich für die Hausherren, die zur Halbzeit mit 1:0 in Führung lagen - in Halbzeit zwei aber schon 1:2 (81.) zurückgelegen hatten. Die Torfolge: 1:0 (40. Minute) Niklas Jonas, 1:1 (55., Elfmeter) Aytac Erman, 1:2 (81.) Pascal Eggert, 2:2 (90.+5, Elfmeter) Andreas Metzler. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.