In der Schweiz auf dem Podest

TURNEN: Jenna Eggenstein holt ihren ersten internationalen Titel

Mit persönlicher Höchstpunktzahl hat Jenna Eggenstein von Blau-Weiss Buchholz beim internationalen Turnier der Aerobic Gymnastics in Winterthur in der Schweiz auf Platz eins die Goldmedaille geholt. Beim 9. Internationalen Winti Cup waren rund 100 Athleten aus vier Ländern am Start.„Jenna Eggenstein, die nach der Deutschen Meisterschaft bereits mit den Vorbereitungen auf die neue Saison begonnen hat, wollte den Wettkampf in der Schweiz nutzen, um bereits neue Schwierigkeiten in der Wettkampfchoreografie zu testen“, berichtete Blau-Weiss-Trainerin Susanne Tidecks. „Doch sie hatte in der Qualifikation in dem sogenannten High V zum Liegestütz einen Sturz, und belegte nur Platz fünf. Doch im Finale wusste Jenna Eggenstein zu überzeugen und erturnte sich ihre persönliche Bestpunktzahl von 19,466 und damit Rang eins.“ Dabei turnte sie ihre Übung sicher und mit sehr hohen Schwierigkeitselementen. „Mehr als 19 Punkte zu turnen ist auch notwendig um international mithalten zu können“, betonte ihre Trainerin Christina Pohl. An diesem Wettkampftag konnte sich Eggenstein auch über Teamgold freuen. Zusammen mit sechs weiteren Aerobicturnerinnen eroberten sie auch mit dem Aero-Dance-Team den ersten Platz. Im Jahr 2019 wird Jenna Eggenstein mit dem deutschen Nationalteam bei der Europameisterschaft in Baku am Start sein.