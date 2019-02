in die Oberliga aufgestiegen

(cc). Mit einem 34:20-Heimsieg gegen den Moorreger SV hat sich die zweite Damenmannschaft der HL Buchholz 08-Rosengarten vorzeitig den Meistertitel in der Hamburg-Liga (35:1 Punkte) gesichert, und steigt in die Oberliga Hamburg-Schleswig-Holstein auf. Nach 18 von insgesamt 22 Spielen steht das Team bereits deutlich vor dem Tabellenzweiten TH Eilbeck (25:11 Punkte). "Die Zielrichtung der Mannschaft war von Anfang an, die Leistungsfähigkeit kontinuierlich zu steigern, um einen soliden Unterbau zu entwickeln, aus dem ehrgeizige, aufstrebende Talente aus der Region in den erweiterten Bundesliga-Kader eingebaut werden können. Bei Alina Schneider, Eileen Volkmann und Saskia Goes ist das bereits gelungen", berichtet Bettina Kortstegge von der Handball-Luchse Marketing GmbH & Co KG: "Die Trainer Martin Hug und Sven Dubau bleiben der Mannschaft auch nach dem Aufstieg erhalten, und arbeiten schon intensiv an einem starken Kader."