"Ja, ich bin wieder dabei"

Arno Reglitzky spielt auch bei der 21. Auflage des Buchholzer Stadtlaufs eine prägende Rolle



Im vergangenen Jahr hatte Arno Reglitzky, Organisator des Buchholzer Stadtlaufs, nach 20 Jahren eine Zäsur angekündigt. Er wolle nicht mehr in der ersten Reihe stehen, erklärte er damals. Für den Stadtlauf-Chef war es deshalb eine faustdicke Überraschung, als beim Saisonabschluss-Treffen die Organisationshelfer sich für eine Fortsetzung des Stadtlaufs aussprachen. "Auch von den Lehrern der Buchholzer Schulen kam ein positives Echo, dass wir die Veranstaltung fortführen sollen", sagt Reglitzky. Deshalb engagiert sich der 83-Jährige jetzt deutlich mehr als im vergangenen Jahr angedacht: Die Vorbereitungen für die 21. Auflage des Buchholzer Stadtlaufs am Sonntag, 16. Juni, laufen auf Hochtouren. Anmeldungen für die Wettbewerbe sind bereits über die Internetseite www.buchholzerstadtlauf.de möglich.Die Genehmigung durch die Leichtathletikverbände liegt bereits vor, auch die erforderliche Veranstaltungs-Versicherung ist abgeschlossen. Bei der Stadtverwaltung ist die offizielle Genehmigung für die nötigen Straßensperrungen beantragt. Die Zufahrt will dieses Jahr besonders gut geplant sein, da parallel der Abschluss des Hamburger Motorrad-Gottesdienstes auf dem Gelände von Möbel Kraft stattfindet.Wie gewohnt, finden beim Stadtlauf zwölf Wettbewerbe im Laufen, Skaten und Walken/Nordic Walken statt. Wer mag, kann wieder mit Freunden oder Kollegen eine Staffel bilden, die über 4x5 Kilometer an den Start geht.Arno Reglitzky sagt: "Ja, es stimmt, ich bin doch wieder dabei. Bedingung war aber, dass die Aufgaben neu verteilt werden. Es hätte mir schon großen Kummer bereitet, wenn dieses einmalige Laufsportfest in unserer Region gestorben wäre."