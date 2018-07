Jan Müller macht 08-Kicker fit

Grundlage für alle Sportler, die auf einem hohen Leistungsniveau spielen wollen, ist der bestmögliche Fitness-Zustand. Dafür hat Oberligist Buchholz 08 einen Fitness-Trainer unter Vertrag genommen. Es ist der 41-jährige Diplom-Fitnessökonom Jan Müller, der auch Studioleiter des „LifeStyle Fitness Buchholz“ an der Hamburger Straße 16 ist.Jan Müller, der als 08-Fitnesscoach in seine dritte Saison geht, verfügt über jede Menge Fachwissen und kümmert sich beim Oberligisten nicht nur um die Fitness der Spieler, sondern führt auch verletzte Spieler wieder ans Mannschaftstraining heran. Durch eine Kooperation mit dem Lifestyle Fitness in Buchholz werden den 08-Kickern schon fast Profi-Bedingungen angeboten. „Sie können jederzeit das komplette Angebot des Studios nutzen. Ob im Athletiktraining, Fitness, Ernährung oder mentales Training,“ berichtet „Fitti“, wie er liebevoll von den Mannschaftsspielern gerufen wird. „Fitti ist ein wichtiger Bestandteil unseres Trainerteams, die Kooperation mit dem Lifestyle Fitness ist nicht nur im Winter eine Möglichkeit, die Fitness aufrecht zu erhalten. Sie schafft vielmehr die Grundlage für ausgewogenes und abwechslungsreiches Training“, berichtet das 08-Trainergespann Thorsten Schneider und Jan Voß unisono: „Außerdem ist er ein fußballverrückter Typ und passt super in unsere Truppe“.