Jana Sussmann wird Neunte in Trier

Die 28-jährige Jana Sussmann (LT Haspa Marathon) aus Winsen wurde beim hochkarätig besetzten Silvester-Crosslauf in Trier im Fünf-Kilometer-Lauf der Frauen in 16:35 Minuten Neunte. Mit dieser Zeit konnte sie sogar die Kenianerin Mercyline Jeronoh (16:38) auf Platz zehn verweisen. Den Sieg sicherte sich die 26-jährige Elena Burkard (LG farbtex Nordschwarzwald) in sagenhaften 15:59 Minuten. Drei Wochen zuvor Zwar wurde sie bei der Crosslauf-Europameisterschaft Siebte. Im Asse-Lauf der Männer siegte Crosslauf-Vize-Europameister Isaac Kimeli aus Belgien in 23:01 Minuten. Insgesamt waren trotz Teilnehmerlimits in den verschiedenen Wettbewerben rund 2000 Läuferinnen und Läufer am Start. An den Strecken standen mehr als 10.000 Zuschauer mit Trillerpfeifen und Wunderkerzen.