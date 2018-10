Jesteburg punktet mit 1:1-Remis

(cc). Zu einem einfachen Punktgewinn kamen die Fußballfrauen des VfL Jesteburg (bisher Platz zwei) beim 1:1 in der Auswärtspartie der Regionalliga Nord beim Tabellenneunten Walddörfer SV. Den Treffer zum Ausgleich erzielte Andrea Ludewig in der 88. Spielminute. Die Gastgeberinnen waren durch Dana Marquardt in der 57. Minute in Führung gegangen. Damit ist Jesteburg in der Tabelle auf den dritten Platz zurückgefallen, und erwartet am Sonntag, 21. Oktober, 14 Uhr, zum Heimspiel den Tabellenfünften TuS Schwachhausen.