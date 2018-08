Jetzt anmelden für die Buchholzer Tennis-Meisterschaften

TC Seppensen richtet die 45. Stadttitelkämpfe aus

Anmeldungen werden noch bis 25. August entgegengenommen: Der TC Seppensen ist Ausrichter der 45. Buchholzer Tennis-Stadtmeisterschaften. Die Doppel-Konkurrenzen finden von Freitag bis Sonntag, 31. August bis 2. September, auf der TC-Anlage (Up de Hoge Luft 13) statt, die Einzel-Wettbewerbe sind für Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. September, terminiert.Teilnehmen können Spielerinnen und Spieler der Vereine TC Seppensen, TC Nordheide, TSV Buchholz 08, Blau-Weiss Buchholz, TC Estetal, SV Trelde-Kakenstorf, TC Jesteburg, TC Emsen, TC Bendestorf und TC Kleckerwald. Die U8-Juniorinnen und -Junioren treten auf dem Kleinfeld an, die U10 spielt auf dem MidCourt, alle anderen Konkurrenzen ab der U12 bis zu den Herren 60 (bzw. Herren 65 im Doppel) finden auf dem Großfeld statt.Das Nenngeld beträgt im Einzel 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Jugendliche, im Doppel 5 Euro pro Person für Erwachsene und 2,50 Euro für Jugendliche. Anmeldungen unter www.mybigpoint.tennis.de oder per E-Mail bei den Turnierleitern Sina Dietz, Katja Wendt, Robin Büchling und Jan Pohnke unter stadtmeisterschaften@tcseppensen.de. Die Ausschreibung steht unter www.tcseppensen.de