Jetzt für Bundesfreiwilligendienst beim Buchholzer FC bewerben

os. Buchholz. Für fußballbegeisterte junge Männer und Frauen gibt es beim Buchholzer FC (BFC) die Möglichkeit, nach der Schule Sport und soziales Engagement beim Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) zu verbinden. Dabei bietet sich die Chance, die Zeit zwischen Schule und Berufseinstieg oder Studium sinnvoll zu überbrücken und vielfältige Erfahrungen in der Vereinsarbeit und als Fußballtrainer zu sammeln. Bewerbungen als Budfi ab 1. August sind ab sofort möglich.

Die Aufgaben beim BFC bieten ein breites Spektrum aus dem Bereich der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und werden ergänzt durch administrative Tätigkeiten in der Vereinsarbeit. Die Bufdis erwerben in einem Lehrgang beim Niedersächsischen Fußballverband den Trainerschein für den Jugendbereich (DFB-C- oder B-Lizenz) und damit die Befähigung, Jugendmannschaften eigenverantwortlich zu trainieren und zu organisieren. Ein weiterer wichtiger Bestandteil beim BFC ist die Zusammenarbeit von Schule, Kindergarten und Verein. Im Rahmen von bestehenden Kooperationen mit den Buchholzer Grundschulen und mit fünf Buchholzer Kindergärten leiten die Bufdis Fußball-AGs in den Schulen und die „Ballschule“ nach dem Vorbild von Werder Bremen für Kindergartenkinder. So bietet sich die Möglichkeit, Kindern aus allen Altersgruppen den Spaß an der Bewegung und am Fußball zu vermitteln. Weitere Aufgaben sind die Arbeit im Vereinsbüro sowie die Pflege und Instandhaltung der Sportanlagen.

• Interessenten, die ab dem 1. August einen Freiwilligendienst beim BFC beginnen möchten, können sich unter kontakt@bfc.info melden und weitere Auskünfte einholen.