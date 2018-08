Jetzt für Ju-Jutsu-Kurs in Stelle anmelden

Die Ju-Jutsu -Abteilung des TSV Stelle bietet am Sonntag, 9. September (10 bis 12.30 Uhr in der Schulsporthalle Büllerberg), einen kostenlosen Schnupperkurs in Selbstverteidigung an. In diesem Kurs stehen sowohl der Realitätsbezug im Sinne der Selbstverteidigung sowie die Balance zwischen Theorie und Praxis im Vordergrund. „Das Ziel dieses Kurses wird es sein, neben dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit auch ein Gefühl dafür zu vermitteln, mit welch einfachen Mitteln und Methoden Selbstverteidigung erfolgreich sein kann“, sagt TSV-Übungsleiter Christian Heiske (Foto). Dieser Kurs richtet sich ausdrücklich an Interessierte, die noch nicht mit dem Sport vertraut sind. Es wird in lockerer Straßenkleidung, oder Sportbekleidung geübt. Anmeldungen sind per E-Mail JuJutsu.Stelle@gmail.com zu richten.