Josephine Plonies verteidigt ihren Bezirkstitel

Tischtennis-Talent Josephine "Josie" Plonies vom MTV Tostedt wurde erneut Bezirksmeisterin der Mädchen. Nach dem Gewinn der Bezirksrangliste der Mädchen und dem tollen vierten Platz bei der Landesrangliste der A-Schülerinnen war die Tostedter Nachwuchsspielerin am vergangenen Wochenende bei den Bezirkstitelkämpfen in Dahlenburg am Start, und konnte ihre Top-form auch eindrucksvoll bestätigen. Nach einem souveränen Gruppensieg schaffte sie ohne Satzverlust den Einzug in das Viertelfinale. Im Halbfinale traf sie auf Paula Deiler aus Cuxhaven. ) traf. Josie brauchte zwar einen Satz (7:11) um sich auf die Gegnerin einzustellen, gewann dann aber glatt in vier Sätzen (3:1). Im Finale gegen Lilly-Marie Küstner (Hambergen) verlor sie zwar im ersten Satz, konnte abschließend aber das Endspiel mit 3:1 gewinnen und damit ihren Titel erfolgreich verteidigen. Platz drei belegte Blanca Gomez aus Steinbeck, die gemeinsam mit Josie die Bronzemedaille im Doppel Bronze holte. Am Wochenende, 17./18. November, wird Josephine Plonies an einem Lehrgang des Tischtennisverbandes Niedersachsen in Tostedt teilnehmen.